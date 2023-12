Cinque frane in una sola notte: chiusa la Provinciale

Il maltempo flagella ancora una volta la Valcamonica. Dopo la spaventosa frana a Piancogno - enormi massi sono piovuti in via Vigne travolgendo un’abitazione che, per fortuna, era vuota - altri 5 smottamenti si sono registrati nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre.

A darne notizia è la Provincia di Brescia: le frane hanno interessato la strada provinciale 6 a Cevo e sono avvenute nel raggio di soli due chilometri. La carreggiata è stata invasa da fango e detriti; alberi e rocce, imponendone la chiusura. Sono in corso i lavori di pulizia e ripristino.

Anche la SP 88, già interessata dalla frana del 3 novembre, è stata chiusa a Paspardo per motivi di sicurezza, ma potrebbe essere riaperta già nelle prossime ore. Infine, si segnala il divieto di percorrere via dell’Oro, la strada che collega Capo di Ponte a Paspardo.

Resta critica la situazione a Piancogno: via Vigne è ancora chiusa e sei famiglie, in tutto una decina di persone, non possono ancora rientrare nelle proprie case. Tutti hanno trovato ospitalità dai parenti, ma è stato messa a loto disposizione anche una struttura alberghiera.