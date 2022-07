Prima della Bassa, c'è stata Cremona: un temporale devastante

Circa mezz'ora prima del suo arrivo nel Bresciano (e soprattutto nella Bassa), la tempesta ha sferzato anche il territorio cremonese. Forse ancora più violenta: non solo raffiche fortissime ma anche tanta pioggia, e non è mancata nemmeno la grandine (e di dimensioni consistenti). Nella sola città di Cremona si contano decine di interventi di Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e Protezione Civile.

I danni in città a Cremona

Solo per citarne alcuni: piante cadute e strade chiuse in Via Eridano, in Via Riglio, in Via Ippocastani, in Via Borghetto davanti all'istituto superiore Einaudi. Danni al canile del Vecchio Casello: il vento ha divelto o comunque danneggiato i box e la copertura della struttura. Danni importanti anche alla Società canottieri Baldesio, affacciata sul fiume Po: lo stabile ha resistito, devastati il giardino e gli spazi esterni.

Sfiorato da un albero sullo scooter

Danni importanti anche in provincia. Si sfiorata la tragedia a Sesto e Uniti: in Via Matteotti una pianta si è spezzata proprio mentre transitava un uomo in sella al suo scooter. Il ferito, 65 anni, è stato appena sfiorato ma comunque sbalzato dal mezzo a due ruote. E' stato soccorso e trasferito in ospedale (in codice giallo) da un'ambulanza della Croce Rossa.

Cantine allagate, alberi caduti, blackout e cali di tensione: è stata questa la normalità per più di mezz'ora, lunedì sera. Il maltempo ha picchiato duro anche oltre confine: in Emilia Romagna, nel Parmense e nel Piacentino.