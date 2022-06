I cavi dell'alta tensione scatenano l'incendio: bruciati 5.000 mq di bosco

Il rogo sarebbe stato scatenato dal fortuito (e sfortunato) incontro tra una pianta ad alto fusto e un cavo della linea elettrica ad alta tensione: qualche movimento di troppo avrebbe dunque liberato la scintilla che a sua volta avrebbe provocato l'incendio. Bosco in fiamme mercoledì mattina in località Porchera, a Malonno: in poche ore sono andati distrutti più di 5mila metri quadrati di vegetazione.

L'incendio

L'allarme è stato lanciato in tarda mattina, intorno alle 11: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Edolo e Breno, le squadre della Protezione civile di Malonno e Sonico, i carabinieri Forestali, tecnici e personale di Enel e Terna (che hanno in gestione la linea elettrica), il sindaco di Malonno Giovanni Ghirardi.

Come riferito dai Vigili del Fuoco, l'incendio ha interessato una porzione di bosco a nord del paese, sopra la zona industriale di Via Miravalle. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino al pomeriggio: le squadre sono rientrate verso le 15.