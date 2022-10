Paura sugli spalti: tifosa accusa un malore prima della partita, è gravissima

Attimi di panico prima della partita di serie D tra il Lumezzane e il Real Calepina: verso le 14 di domenica 30 ottobre, una donna di 57 anni ha accusato un grave malore sugli spalti. Vittima - a quanto sembra - di un attacco cardiaco, la donna è stata immediatamente soccorsa dai volontari della croce bianca di Lumezzane già presenti - per obbligo di legge - allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, pochi minuti dopo è arrivata anche un’auto medica. Poi la corsa in ospedale, al Civile di Brescia, dove la 57enne è stata ricoverata in codice rosso: le sue condizioni sarebbero molto critiche.

Il match si è giocato comunque e proprio alla tifosa, che ora sta lottando per la vita in un letto del nosocomio cittadino, il Lumezzane ha voluto dedicare la vittoria conquistata contro gli ospiti del Real Calepina per 2 a 0.