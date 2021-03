Infortunio sul lavoro, operaio ferito: inviato l'elisoccorso dall'ospedale Civile

Brutto infortunio in un impianto lavorativo della zona industriale di Via Ruca a Lumezzane: è successo mercoledì mattina verso le 8.50.

Per soccorrere un operaio sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Lumezzane e dell'AAT di Brescia. E' stato poi fatto decollare anche l'elisoccorso dalla piazzola del Civile.

Dopo le prime cure sul posto, l'operaio è stato portato in ospedale. Lanciato dai colleghi, l'iniziale allarme in codice rosso è stato poi derubricato a un più "rassicurante" giallo: non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Per la ricostruzione di quanto accaduto, sono in corso i rilievi dei carabinieri di Gardone Val Trompia e dei tecnici dell'ATS di Brescia.