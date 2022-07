Bruciano i boschi sopra il paese: le fiamme vicino alle case

Notte di paura nella frazione di San Sebastiano, a Lumezzane, a causa delle fiamme e del fumo provenienti dal bosco in località Colle Aventino. Il rogo è divampato verso le 23.30 di venerdì e immediatamente è scattata la richiesta d’aiuto. Sul posto sono intervenute ben 3 squadre dei Vigili del Fuoco - sopraggiunte da Brescia e dai distaccamenti di Gardone Val Trompia e Lumezzane - e i volontari del gruppo antincendio della protezione civile.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvicinandosi pericolosamente ad una abitazione della zona. Per fortuna, non si registrano feriti o intossicati e non è stato necessario evacuare le case. Per spegnere il rogo - alimentato dal terreno reso sempre più arido dalla siccità - i pompieri hanno lavorato tutta la notte. L'incendio è stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica.