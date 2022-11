Ha insegnato a centinaia di bambini: morta storica maestra di paese 

Se n'è andato un volto impresso nella mente di centinaia di ex alunni. Luigina Benaglio, maestra per decenni della scuola elementare di Ghedi, si è spenta nei giorni scorsi. Il lutto ha colpito l'intera comunità, che si è stretta nel ricordo dell'insegnante che, con passione, ha instillato per tanto tempo l'amore per lo studio ai suoi giovani studenti.?

Diverse generazioni di ghedesi hanno infatti imparato a leggere e a scrivere seguendo le indicazioni della maestra Luigina, che ha saputo ritagliarsi un posticino anche nel cuore dei colleghi, che ora la ricordano con affetto. Classe 1926, aveva una carriera lunghissima alle spalle: anni d'insegnamento, sempre alle elementari. Era una vera e propria istituzione in paese.

Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social: “sei stata il riferimento della mia infanzia e mi hai insegnato le cose importanti della vita: non ti dimenticherò mai”, scrive un ex alunno. E ancora: “Ricorderemo per sempre il tuo bel sorriso, maestra speciale. Sarai sempre nei nostri cuori”. Le esequie sono state celebrate, lunedì pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Ghedi. Oltre agli ex alunni lascia nel dolore gli adorati nipoti.