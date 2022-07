Morto ex sindaco, il commosso ricordo del paese: "Una persona buona e onesta"

La comunità di Bienno piange la scomparsa di Lucio Bellini: l'ex sindaco si è spento nelle scorse ore, all'età di 82 anni. Era molto noto e amato in paese, per il suo impegno decennale come amministratore comunale e per aver coordinato a lungo il locale gruppo degli Alpini. A dare la notizia della sua scomparsa è stato l'attuale primo cittadino, Ottavio Bettoni, con un post su Facebook

"A nome di tutta l’amministrazione comunale porgo le mi più sentite condoglianze per la scomparsa terrena del caro Lucio Bellini, sindaco di Bienno dal 1975 al 1985, ricordando, tra le altre cose, il profondo senso del dovere, l’amore per il proprio paese, per la sua famiglia e per i suoi Alpini. Un abbraccio a tutti i suoi cari", si legge.

In molti, in queste ore, si sono stretti attorno ai familiari dell’ex sindaco. "Era veramente una persona buona e onesta", si legge tra decine di messaggi di cordoglio. L’ultimo saluto sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Bienno.