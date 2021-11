Notte di Halloween, l’incubo fuori dalla disco: "Hanno provato a violentarmi"

I carabinieri di Desenzano indagano sulla presunta tentata violenza sessuale denunciata da una ragazza poco lontano da una discoteca di Lonato, la notte di Halloween: la giovane, 19 anni, è una turista straniera in vacanza sul Garda e ha chiamato il 112 alle 4 del mattino, riferendo appunto di essere stata vittima di una tentata violenza.

Sul posto oltre ai militari si sono precipitati i sanitari, con l'automedica per il primo soccorso un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. La ragazza è stata ricoverata in codice giallo a Desenzano, ma solo per accertamenti.

Indagini in corso su quanto realmente accaduto, anche sulla veridicità delle dichiarazioni della 19enne. Dai primi approfondimenti, infatti, pare non siano emersi segni evidenti di un'aggressione o di violenza fisica, non ci sarebbero testimoni e nemmeno riscontri dalle telecamere di videosorveglianza.