Litigano per il parcheggio, presi a calci e pugni al centro commerciale

Una folle lite per “questioni di viabilità”, scrive la Questura, che ha portato al divieto di ritorno in paese (per tre anni) per una coppia di bresciani, uomo e donna entrambi residenti in città. Questo perché i due avrebbero litigato, forse per un parcheggio conteso, con un'altra coppia che si trovava in zona.

Tutto è successo all'esterno del parcheggio di un centro commerciale di Lonato del Garda. Dalle parole ai fatti, i due hanno aggredito una coppia di fidanzati colpendoli anche con calci e pugni, cagionando loro delle lesioni giudicate guaribili in una settimana circa.

La zuffa è stata interrotta solo grazie all'arrivo dei Carabinieri, che poi come da prassi hanno segnalato l'accaduto alla Questura. Giovedì pomeriggio la notizia del divieto di ritorno, per 3 anni, nel Comune di Lonato.