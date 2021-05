Auto esce dal parcheggio, moto si schianta: biker in gravi condizioni

Terribile incidente a Lonato del Garda domenica 30 maggio: un motociclista è rimasto ferito gravemente dopo che è stato travolto da un’auto.

L’episodio è accaduto in località Barcuzzi poco prima di mezzogiorno, lungo la provinciale 25 che porta da Lonato a Padenghe. Un uomo di 62 anni viaggiava in sella a una moto Yamaha Axis quando è stato colpito da un’ Audi. L’auto - guidata da una donna di 43 anni di Lovere - stava uscendo dal parcheggio del bar Belvedere per immettersi in direzione Lonato. Per il violento impatto il motociclista è stato scagliato nella corsia opposta, finendo rovinosamente a terra.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunti un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano. Il 62enne è stato portato d’urgenza all’ospedale di Desenzano del Garda dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non sembra in pericolo di vita. Illesa la donna a bordo dell’auto. Sul posto anche la polizia intercomunale di Lonato, Bedizzole e Calcinato per i dovuti rilievi.