Maniaco sessuale in paese: si abbassa i pantaloni e palpeggia le donne

"Da qualche settimana c’è un individuo che molesta, palpeggia e insulta le donne del paese". Un post allarmante pubblicato sulla pagina Facebook "Sei di Lograto se". Gli episodi sarebbero diversi, molti dei quali segnalati ai carabinieri e alla polizia locale.

Il presunto maniaco agirebbe in pieno giorno principalmente nel giardino pubblico di Villa Morandi, dove ha anche sede il Municipio. Nel mirino (pare) soprattutto donne anziane. Stando alle segnalazioni - pervenute anche alla nostra redazione - si tratterebbe sempre della stessa persona: un ragazzo tra i 20 e 30 anni che si avvicinerebbe alle vittime in sella ad una bici. Dopo averle fermate con la scusa di chiedere informazioni, allungherebbe le mani per toccarle nelle parti intime.

Leggendo i commenti al post l'allarme cresce: sono in molti a riferire di episodi inquietanti capitati alle vicine di casa, tra loro anche la figlia di una vittima: "Mia madre é stata aggredita due volte da questo individuo, é stata abusata e seguita", scrive Roberta.

Il presunto maniaco non si limiterebbe alle palpatine: in alcune occasioni si sarebbe anche abbassato i pantaloni. Insomma, stando ai racconti dei cittadini, il problema sarebbe reale e sentito. Come detto, anche i carabinieri di Trenzano e la polizia locale sono al corrente della situazione e stanno svolgendo gli accertamenti del caso.