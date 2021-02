Nave piange la scomparsa della professoressa Salvoni

Una lunga malattia ha spento il suo sorriso per sempre. E' mancata all'età di 56 anni Liliana Emilia Salvoni, docente di italiano per 15 anni alle scuole medie "Galileo Galilei" di Nave.

Molto stimata dai colleghi e amata dagli alunni, che per tanti anni si sono alternati sui banchi della "sua" scuola, tutti la ricordano con affetto. La dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Nave ha voluto dedicarle un messaggio pubblicato direttamente sul sito: "La scomparsa della professoressa Salvoni ci rende tutti un po'orfani: orfani di intelligenza, professionalità, competenza, grazia, empatia e amicizia. - si legge nel testo - La "sua scuola", come lei amava definirla, la rimpiange e la ricorda con grande affetto. Per chi l'ha conosciuta come insegnante, collega o amica sa che lei era semplicemente unica".

Piangono la sua scomparsa il marito Tarcisio, il figlio Leonardo, la mamma Franca, i fratelli Pierlorenzo e Umberto. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio - martedì 23 febbraio - alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di Nave.