Bimbo di 3 anni cade in piscina e muore annegato

Lago di Garda. Un bimbo di soli 3 anni è caduto in piscina martedì pomeriggio ed è morto annegato. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo: trasportato d’urgenza in ospedale, è spirato prima di sera. È successo a Lazise, all’interno del residence Costa al Sole di Pacengo: il piccolo, un bambino tedesco in vacanza sul lago insieme alla famiglia, sarebbe sfuggito solo per pochi attimi allo sguardo attento di mamma e papà.

Il dramma

Quanto basta per scivolare nella piscina del residence: quando i genitori sono accorsi, l’hanno trovato in acqua ormai privo di sensi. Subito allertato il 112, la centrale operativa ha mobilitato ambulanza e automedica, oltre all’elisoccorso. Il bimbo è stato rianimato per più di mezz’ora, prima di essere trasferito in ospedale a Borgo Trento in condizioni disperate. Qui purtroppo è spirato a poco dal suo arrivo.

La famiglia è sotto shock per l’accaduto, così come per l’intera comunità di Pacengo. Come da prassi la Procura ha aperto un’inchiesta. La salma riposa nell’obitorio dell’ospedale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.