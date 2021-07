Laura, scomparsa nel nulla: indagato per omicidio anche il fidanzato di una figlia

Insieme alle due figlie di Laura Ziliani, scomparsa a Temù nel maggio scorso, è stato iscritto nel registro degli indagati anche il fidanzato della figlia maggiore (le due giovani hanno 19 e 27 anni): per tutti e tre l'ipotesi di reato è di concorso di omicidio volontario e occultamento di cadavere.



A seguito della notizia, sia l'avvocato delle due giovani sia quello del fidanzato hanno preferito non rilasciare dichiarazioni da parte dei loro assistiti. Il ragazzo ora indagato, non ancora 30enne, e? residente a Lecco ma si è spostato a Temu? per stare vicino alla compagna nei lunghi giorni delle ricerche. È stato interrogato più volte dai carabinieri, sotto la direzione del pubblico ministero Caty Bressanelli.

La misteriosa scomparsa

Laura Ziliani era uscita dalla sua casa di Temù la mattina dell'8 maggio: aveva appuntamento con un'amica e poi anche con le figlie, ma non si è più fatta vedere. Lo stesso giorno erano state attivate le ricerche, proseguite per una decina di giorni senza sosta, poi interrotte e ancora riprese quando il 23 maggio venne ritrovata una scarpa della donna scomparsa, vicino a un torrente.

La 55enne si era trasferita in città (a Urago Mella) dopo la morte del marito, nel 2012, per un incidente in montagna. Ex agente di Polizia Locale proprio a Temù, poi dipendente del Comune di Roncadelle: non aveva mai abbandonato la sua amata Valcamonica, e spesso nel fine settimana raggiungeva la sua casa di montagna. Era un'escursionista esperta, ma il luogo dove sarebbe scomparsa è un sentiero senza particolari difficoltà o grossi dirupi. Per gli inquirenti, se fosse veramente caduta in quella zona, il suo corpo sarebbe stato individuato facilmente dai soccorritori.