Raffica di furti sulle auto in sosta: tre in manette, due sono minorenni

Minorenni, soltanto ragazzini, eppure già membri di un banda che tra i quartieri di Lamarmora e Don Bosco - a Brescia - ha messo in allarme i residenti. Nelle due zone a Ovest della città si è infatti registrata una raffica di furti sulle auto in sosta. A commetterli, a quanto pare, era una baby gang: i giovanissimi che la compongono, malgrado l'età, sono tutt'altro che sprovveduti, anzi si sarebbero "specializzati" - come si legge in una nota della Questura di Brescia - nella commissione di furti a bordo delle macchine. Infranti i finestrini, arraffavano tutto ciò che trovavano.

La banda è finita in manette nella notte tra venerdì e sabato. I due minorenni e un terzo ragazzo già maggiorenne sono stati arrestati, in flagranza di reato, dagli agenti della squadra volante intervenuti in via Lamarmora a seguito di una segnalazione fatta da un cittadino. Bloccati appena in tempo: avevano appena ripulito una macchina e danneggiato - mandando in frantumi i finestrini - altre tre. La successiva perquisizione ha permesso ai poliziotti di trovare i 'bottini' frutto di altri furti commessi sulle auto in sosta nella stessa zona e nell'adiacente quartiere Don Bosco.

Per i tre, che avevano già alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio, è scattato l'arresto per furto e danneggiamento. Nella direttissima di lunedì, la misura è stata convalidata: per il maggiorenne il giudice ha disposto l’obbligo di firma, mentre per i due minorenni il collocamento in una comunità.