Non lo riconosce, mangia un fungo velenoso: sta lottando per la vita in ospedale

Sta lottando per la vita in ospedale la donna che, senza saperlo, ha cucinato e mangiato una amanita falloide, nota anche come tignosa verdognola, un fungo della famiglia delle Amantiaceae considerato mortale e, come scrive Wikipedia, “il più pericoloso esistente in natura a causa della sua tossicità estremamente elevata e del suo poliformismo, che lo rende somigliante a molte specie”. Nella tradizione popolare è noto anche come “ovolo bastardo” o “angelo della morte”.

La donna, da quanto si apprende su Bresciaoggi, avrebbe raccolto il fungo velenoso nei boschi del lago d'Iseo, in compagnia del marito. A casa l'avrebbe cucinato e poi assaggiato, procurandosi gravi lesioni al fegato: ricoverata d'urgenza in ospedale, non è ancora stata dichiarata fuori pericolo. Dall'inizio del mese sono già 5 i casi di intossicazione da funghi sul Sebino e in Valle Camonica.

Le indicazioni delle autorità sanitarie

A ribadire la massima attenzione quando si va per funghi è l'Ats della Montagna, l'Agenzia di tutela della salute che ha competenza territoriale su Valcamonica e Valtellina. Fino al 30 ottobre prossimo rimarrà attivo l'Ispettorato micologico: un gruppo di esperti a disposizione dei cercatori di funghi per togliere ogni dubbio sul riconoscimento di quanto raccolto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I micologi sono operativi a Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio e Dongo in Valtellina, e a Brescia, Darfo Boario Terme e Montecampione in Valcamonica. Fino al 30 novembre è inoltre operativa anche la Pronta reperitibilità micologica, che collaborerà con i presidi ospedalieri del territorio in caso di sospetta o accertata intossicazione da consumo di funghi.