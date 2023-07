Spaccata in pizzeria, sotto l'occhio delle videocamere: ladro in carcere

In piena notte, attorno alle 3:30, ha mandato in frantumi la vetrata ed è entrato nella pizzeria. Peccato per il ladro che il tutto sia avvenuto sotto l'obiettivo delle videocamere, e che la spaccata abbia mandato tempestivamente l'allarme al proroprietario del locale. È successo a Ospitaletto, nella notte tra giovedì e venerdì, nella pizzeria Fuori orario in via Padana Superiore.

Protagonista del (fallito) colpo è un uomo di 28 anni originario della Mauritania, già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti. Una volta spaccata la vetrata, il ladro è entrato nel locale e si è diretto al registratore, dove ha prelevato i 180 euro del fondo cassa. Quando ancora si trovava all'interno del locale però sono arrivati il proprietario e i carabinieri della compagnia di Chiari, allertati dal titolare.

Arrestato, il 28enne ieri mattina è finito davanti al giudice per il processo in direttissima. Visti i precedenti, l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato portato in carcere.