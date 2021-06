Ladro collassa per un infarto dopo averlo rapinato, lui gli salva la vita

E' successo giovedì mattina in Via Cefalonia: un ladro 45enne ha avuto un infarto dopo aver derubato un automobilista

Le sue condizioni sono gravi, ma stavolta se l'è cavata. Aveva appena derubato un ignaro automobilista quando è stramazzato a terra per un infarto: il primo ad aiutarlo è stato proprio colui che era stato alleggerito. Intervento decisivo: di fatto gli ha salvato la vita. Solidarietà umana senza confini: il ladro infartuato è stato aiutato anche da altri passanti, tra cui un infermiere, e definitivamente rianimato grazie al defibrillatore semiautomatico in dotazione alla Polizia Locale di Brescia.

Stramazzato a terra dopo il furto

L'inedito episodio si è verificato giovedì mattina in Via Cefalonia. E' qui che l'ignaro automobilista ha parcheggiato la sua auto, per andare in banca. Nel frattempo però un 45enne di origini tunisine si è avvicinato per sgonfiare una gomma, e mettere in scena il suo piano criminoso. Che fino a un certo punto ha funzionato.

Nel senso: l'automobilista, vista la gomma a terra, si è rimboccato le maniche per cambiarla, lasciando incustoditi sui sedili borsello, portafoglio e cellulare. Il bandito ha colto l'attimo e si è portato via tutto. Ma dopo pochi passi si è sentito male e si è accasciato a terra. Probabilmente un infarto, che l'ha lasciato senza fiato e senza nemmeno la forza di chiedere aiuto.

Rianimato e ricoverato in ospedale

Ci ha pensato il derubato: come detto l'ha visto a terra, si è accorto che era il "suo" ladro notando borsello e altre proprietà, ma non ha esitato un attimo nel chiamare i soccorsi e assistere l'uomo colpito dal malore. Il resto è storia, a lieto fine: è stato rianimato con il defibrillatore della Polizia Locale, poi ancora da medici e infermieri intervenuti con automedica e ambulanza, (della Croce Bianca), infine trasferito e ricoverato d'urgenza (in codice rosso) alla Poliambulanza. E' ancora in ospedale: sabato dovrà essere operato, ma il peggio è davvero passato.