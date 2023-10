Ladro in casa: marito e moglie lo fanno arrestare insieme ai vicini

Faccia a faccia con il ladro, insieme ai vicini lo blocca e lo fa arrestare. È successo a Brescia, al Villaggio Badia: in manette un 22enne di origini tunisine già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Lunedì mattina è stato processato per direttissima e condannato a un anno di reclusione: una volta espiata la pena, verrà espulso dall'Italia.

Lo sgradito incontro

Come riporta il Giornale di Brescia, per la sua incursione è stato arrestato domenica mattina. Si sarebbe intrufolato nella casa di una coppia, marito e moglie entrambi di origini albanesi: i due erano in casa e si sono trovati letteralmente faccia a faccia con il ladro. La moglie ha subito allertato il 112, gridando e chiedendo aiuto: il marito è riuscito a trattenere il malvivente fino all'arrivo dei vicini, che gli hanno dato man forte.

Tanto è bastato fino all'arrivo dei carabinieri, sul posto in pochi minuti: il ladro avrebbe cercato ancora di scappare, ma senza successo. Trasferito in caserma, è stato arrestato con l'accusa di furto: nella giornata di domenica, come detto, la direttissima.