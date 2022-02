In due ditte lavoratori senza contratto: multe per 150mila euro

Due laboratori tessili di Lograto, gestiti da cinesi, sono stati multati per un totale di 150mila euro, a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri di Trenzano e dai colleghi del Nil.

Diverse le irregolarità emerse nel corso dei blitz. In un primo caso è stato accertato il mancato rispetto di numerose norme di sicurezza sul lavoro e l'impiego di lavoratori privi di regolare contratto: il titolare è stato denunciato penalmente e multato per 62mila euro.

Nel secondo laboratorio, invece, oltre alle misure di sicurezza sul lavoro non rispettate, è emersa la scarsa salubrità dei locali e – come se non bastasse – i lavoratori in nero trovati all'opera erano anche privi di permesso di soggiorno. Per le violazioni amministrative e penali, i militari hanno emesso sanzioni per un totale di 91mila euro.