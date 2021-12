Dopo lo spettacolo va a pranzo e si sente male: Ivan muore a soli 45 anni

Si è sentito male all'ora di pranzo: è uscito dall'albergo perché diceva di far fatica a respirare, è riuscito a chiamare i soccorsi e poi si è accasciato a terra. Purtroppo non si è più ripreso. E' stato questo il triste destino di Ivan Domenighini, 45 anni, originario di Malegno (dove i genitori gestivano un bar) ma da tempo residente a Lozio dopo aver abitato però anche nel Milanese, da tutti conosciuto come Ivan Circoski, artista di strada, mangiafuoco, giocoliere e tanto altro, ma soprattutto intrattenitore per bambini.

Il suo ultimo spettacolo

Proprio a loro era stato dedicato il suo ultimo spettacolo, in scena domenica mattina a Breno nell'ambito della rassegna “Fiabe e canti sotto il castello”. Circoski si sarebbe dovuto esibire anche il pomeriggio: finito lo spettacolo della mattina ha raggiunto i suoi colleghi artisti per il pranzo, ed è proprio in quel momento che si è sentito male.

Per lunghi attimi è rimasta accesa una luce di speranza: è stato rianimato a lungo – sul posto ambulanza e automedica – e poi trasferito d'urgenza con l'elisoccorso al Civile, dove però è spirato poco dopo il suo arrivo. Ivan Circoski sarebbe morto probabilmente per un infarto. La salma è già a disposizione della famiglia, che potrà così organizzare i funerali.

Il dolore di chi lo conosceva

Tantissimi i messaggi pubblicati in queste ore in suo ricordo. “Te ne sei andato beffardo e leggiadro come le tue bolle, in pausa tra uno spettacolo e l'altro – scrive l'artista di strada Sagitta Folklan – Ci siamo divisi un sacco di piazze, prima o poi ci rincontreremo danzando in cielo, come le tue magiche bolle, scaltri come le tue sputate di fuoco, giganti e morbidi come la tua anima”. Triste il commento anche di Roberto Caratti, consigliere comunale a Breno: “Una cosa che si stenta a credere. Inimmaginabile”.