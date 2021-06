In paese arrestata narcotrafficante: quasi 1 kg di cocaina nascosto in casa

I carabinieri di Calvisano e di Isorella seguivano da tempo gli spostamenti di una 49enne che, pur avendo residenza ad Offlaga, di fatto si era stabilita in Isorella. Le informazioni giunte ai militari la indicavano quale spacciatrice di grandi quantità di cocaina nella Bassa bresciana: le attività degli investigatori, durate in un paio di mesi, hanno dato riscontri positivi.

Così, nel pomeriggio di venerdì 4 giugno, la donna è stata attesa dai militari e fermata con addosso quattro dosi di cocaina, già confezionate. Presso la sua abitazione, nascosti in numerosi mobili tra cui doppi fondi e cassetti segreti, i carabinieri hanno trovato 850 grammi della stessa droga.

L'importante rinvenimento ha reso necessaria un’ancor più accurata perquisizione, che ha permesso di rinvenire – celati in un intercapedine del comodino – circa 13.000 euro in contanti, con tutta probabilità frutto dello spaccio, subito sottoposti posti sotto sequestro come lo stupefacente. L’arrestata è stata condotta presso il carcere femminile di Verziano a Brescia.