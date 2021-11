Iseo: trovato il cadavere di una donna sul lungolago

Si sarebbe probabilmente tolta la vita la donna ritrovata domenica pomeriggio a Iseo, poco dopo le 17 ai giardini Garibaldi: è qui che alcuni passanti hanno dato l'allarme, accorgendosi del corpo che era appena riemerso dalle acque del Sebino. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: sul posto l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Sarnico, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Chiari.

L'allarme lanciato dal marito

I primi accertamenti confermerebbero l'ipotesi del gesto estremo. La donna, 55 anni, risultava residente in alta Valcamonica, dove già qualche ora prima era stata segnalata la sua scomparsa: a chiamare il 112 il marito della donna, preoccupato per quello che sarebbe potuto succedere. E che purtroppo si è tristemente verificato.

Il lungolago chiuso al pubblico

La 55enne avrebbe raggiunto Iseo con la sua auto, poi infatti ritrovata, e successivamente si sarebbe gettata in acqua. Al riemergere della salma, il tratto dei giardini e del lungolago è stato interdetto al pubblico, scatenando non poca curiosità tra i numerosi passanti della domenica. Il corpo della donna è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria: a breve è atteso il nulla osta per la sepoltura.