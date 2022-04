Terribile incendio, cascina devastata dalle fiamme: famiglie in fuga con bimbi

Attimi di panico sabato sera a Irma, Comune dell'alta Valtrompia: un incendio ha completamente distrutto una cascina situata fuori dal centro abitato del paese. All'interno dello stabile si trovavano due famiglie con alcuni bambini. Per fortuna, sono riusciti a fuggire prima che le fiamme, divampate dalla canna fumaria, avvolgessero l'intera abitazione (una seconda casa).

Sul posto sono state inviate anche due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Per fortuna per nessuna delle persone rimaste coinvolte nel rogo si è reso poi necessario il trasporto in ospedale: per tutti loro un grande spavento, ma non avrebbero riportato ustioni e non sarebbero rimasti intossicati dal fumo sprigionato dall'incendio.

L'allarme è scattato verso le 20.15: sul posto sono tempestivamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Lumezzane e una da Brescia. I pompieri hanno lavorato quasi tutta la notte per domare le fiamme, che hanno rapidamente intaccato il tetto della cascina e poi si sono propagate all'intera abitazione.