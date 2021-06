Cade dalle scale dopo un malore, operaio in gravi condizioni alla Poliambulanza

Grave infortunio sul lavoro a Montichiari: un operaio di 58 anni è caduto dalle scale, pare a seguito di un improvviso malore. Il fatto è accaduto verso le 12 di stamattina (venerdì 25 giugno) in località Novagli, presso la ditta "Senini" in via Erculiani. Il 58enne, residente in paese, è precipitato lungo dei ripidi gradini in metallo.

Immediati i soccorsi: sul luogo sono giunti un'ambulanza e un'auto medica. Dopo l’impatto l'uomo è sempre stato cosciente, ma ha riportato varie lesioni su tutto il corpo: è stato portato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Presenti sul posto i carabinieri di Desenzano per i dovuti rilievi.