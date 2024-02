Violento frontale tra due auto: ragazzo in gravi condizioni

Verso le 8.20 di oggi (martedì 20 febbraio) due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano via Gavero a Vione. Un impatto piuttosto violento, le cui cause sono ancora al vaglio dei carabinieri di Ponte di Legno, sul posto per i rilievi di rito. Il bilancio è di due persone ferite: un ragazzo di 29 anni, che guidava una Fiat Panda, e una donna di 47 che era al volante di una Toyota Yaris.

Le condizioni del giovane automobilista sarebbero piuttosto critiche: è stato infatti trasferito in eliambulanza all’ospedale di Sondalo. Seri traumi anche per la donna di 47 anni: dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasferita a bordo di una autolettiga, al Pronto Soccorso del nosocomio di Esine.