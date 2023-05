L'auto si schianta contro il muro di un'azienda: ferito ragazzo di 24 anni

Incidente stradale nella notte a Villa Carcina. Sarebbero due le vetture coinvolte nella paurosa carambola, anche se la dinamica è ancora da chiarire: i rilievi sono affidati alla Polizia Stradale. Sta di fatto che una delle due auto si è schiantata contro il muro dell'azienda Inoxriv di Via Antonio Bernocchi, affacciata direttamente sulla Strada provinciale 345.

Come riferito dai Vigili del Fuoco, l'allarme (in codice rosso) è stato lanciato intorno alle 3. Una squadra del comando provinciale è intervenuta per liberare il ferito rimasto incastrato nell'abitacolo: si tratta di un ragazzo di 24 anni poi ricoverato al Civile in codice giallo, trasferito in ospedale da un'ambulanza dei volontari di Villa Carcina. Sul posto anche l'automedica e l'infermierizzata.