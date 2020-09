Travolto da un camion della spazzatura, ciclista si salva per miracolo

Le immagini dell'incidente fanno paura: ma il ciclista, investito dal camion dello sporco di Aprica Spa, è incredibilmente uscito (quasi) illeso. È accaduto poco dopo le 13 di mercoledì, all'incrocio tra Viale Piave e via del Tagliamento a Brescia: un uomo di 44 anni è stato colpito dal mezzo pesante, adibito alla raccolta della nettezza urbana, mentre pedalava in direzione del parco Ducos ed è rovinato sull'asfalto.

Per lui si è ovviamente temuto il peggio: l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate. Dopo le prime cure, l'uomo - un 44enne indiano di casa a Rezzato - è stato trasferito alla Poliambulanza. Per lui pare solo qualche lieve ferita: è stato dimesso dopo poche ore.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.