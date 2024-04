Schianto tra 2 auto, 3 feriti fra cui un bambino: caos traffico

Traffico in tilt a Nozza di Vestone, lungo la Provinciale che attraversa il paese della Valsabbia, a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 8 di oggi (martedì 16 aprile). Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra due auto in cui è rimasto coinvolto anche un bimbo di 4 anni.

Il piccolo, che viaggiava sulla macchina della mamma, avrebbe rimediato lesioni non gravi: è stato accompagnato in ospedale per i necessari accertamenti, in codice giallo. Ferita anche la madre e la conducente dell’altra auto: anche per loro, per fortuna, nulla di grave. Sul posto sono intervenuti i volontari di Vestone e Roè Volciano, a bordo di due ambulanze, e un’automedica.

Per consentire i soccorsi e i rilievi dell’aggregazione della polizia locale della Valsabbia è stato istituito il senso alternato di marcia e si sono formati rallentamenti e code. Il traffico è tornato alla normalità verso le 9.