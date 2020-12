Spaventosa carambola sulla Statale, auto si ribalta a lato della strada

Una carambola da brividi, con ben tre auto coinvolte, quella avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì a Vestone, lungo la Strada Statale che porta a Salò: un'auto, una Bmw nera, ha addirittura finito per ribaltarsi a lato della carreggiata.

Un incidente che potenzialmente avrebbe potuto avere gravissime conseguenze per la zona dov'è avvenuto e la dinamica. E nei primi istanti si è infatti temuto il peggio per la donna - una 66enne di Vestone - che era al volante della Bmw finita rute all'aria, tanto che sul posto sono sopraggiunte due ambulanze a sirene spiegate, oltre ai Vigili del Fuoco. L'allarme è poi rientrato in fretta, per fortuna: quando i sanitari sono arrivai sul posto, la 66enne era già fuori dall'abitacolo, praticamente illesa.

Nessuna ferita anche per i conducenti delle altre due auto coinvolte: un 20enne e un 53enne. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia locale della Valsabbia, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità insieme alla Polizia Provinciale, all'origine del sinistro avvenuto in località Gargnà verso le 17 ci sarebbe una mancata precedenza.

Una Fiat Panda che proveniva da una strada laterale si sarebbe infatti immessa sulla Statale proprio mentre sopraggiungeva la Bmw che viaggiava verso il centro di Vestone: inviabile l'impatto, a seguito del quale l'auto tedesca ha finito per ribaltarsi. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un altro veicolo che si trovava nella carreggiata opposta ed era diretto a Lavenone.