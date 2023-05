Schianto tra auto, una si ribalta: ragazza estratta dall'abitacolo

Pauroso incidente poco dopo le 7.30 di oggi (mercoledì 31 maggio) lungo la Statale 45bis, al confine tra Toscolano Maderno e Gargnano. Una ragazza di 19 anni è rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua Lancia Ypsilon che, dopo aver urtato una Ford Kuga, si è ribaltata, finendo la corsa ruote all’aria.

Provvidenziale l’intervento di un vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Salò: proprio mentre raggiungeva il comando in sella alla sua moto per cominciare il turno, si è imbattuto nella spaventosa carambola e non ha esitato ad intervenire. Insieme ad un'altra automobilista, che di professione fa l’infermiera, ha estratto la 19enne - sotto shock ma cosciente - dalle lamiere dell’auto. Poi è corso al comando per indossare la divisa e tornare sul luogo dell’incidente insieme ai colleghi.

La 19enne è stata poi affidata alle cure dei volontari del Garda di Salò e di quelli di Roè Volciano, sopraggiunti a bordo di tre ambulanze, e trasportata in ospedale per le cure del caso. Avrebbe riportato numerosi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Ferite anche due delle tre persone che viaggiavano sulla Ford Kuga: anche loro sono stati trasportati nei nosocomi della zona e poi ricoverati in codice giallo.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del manto stradale si sono formate lunghe code sulla Statale, ma pure sulle vie secondarie.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Toscolano Maderno che si è occupata dei rilievi del caso.