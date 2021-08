Scontro con una ciclista, cade e batte la testa: biker al Civile in elicottero

Perde il controllo della moto dopo lo scontro con una bici e finisce a terra, battendo violentemente la testa: è successo verso le 19 di ieri, giovedì 19 agosto, a Toscolano Maderno.



Un motociclista di 36 anni è rimasto ferito dopo essersi scontrato con una ciclista, nei pressi del camping Chiaro di Luna. I due stavano percorrendo la Statale 218, quando – per cause ancora da accertare – sono entrati in collisione.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze dei Volontari del Garda di Salò, insieme all’elisoccorso decollato da Trento. Il 36enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale al Civile: ha riportato un forte trauma cranico, ma non sarebbe in gravi condizioni. Solo qualche contusione, invece, per la donna di 59 anni in sella alla sua bicicletta.