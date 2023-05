Guida ubriaco e passa col rosso, poi l'incidente: due bambini feriti

L'incidente frontale di domenica pomeriggio al Villaggio Violino poteva avere conseguenze ben più gravi: fortunatamente i coinvolti - in tutto cinque persone tra cui due bambini di 8 e 10 anni - sono stati medicati sul posto con ferite lievi e non hanno nemmeno avuto bisogno del ricovero in ospedale.

A provocare l'incidente un giovane straniero di 27 anni, alla guida di un'Audi: secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Brescia, intervenuta per i rilievi, poco prima delle 15 con la sua auto avrebbe attraversato il sottopasso ferroviario di Via Violino di Sotto (che è a senso unico alternato) quando il semaforo dalla sua parte era ancora rosso.

L'incidente

In quel momento transitava una Range Rover: a bordo mamma e papà di 53 e 50 anni e i loro due figli piccoli. Impatto a quel punto inevitabile, per fortuna a velocità contenuta. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Sarc di Roncadelle: come detto solo ferite lievi per i coinvolti. Come da prassi, il 27enne alla guida dell'Audi è stato sottoposto al test dell'etilometro: è risultato positivo con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge, e per questo denunciato per guida in stato di ebbrezza (rischia anche la confisca del mezzo). Verrà inoltre multato per essere passato con il rosso.