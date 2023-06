Schianto auto-moto sulla Provinciale: grave giovane biker

Lo schianto all’imbocco della Provinciale che collega Soncino (Cr) a Orzinuovi, il volo sull’asfalto, poi la corsa in ambulanza all’ospedale di Cremona. Avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita il 31enne che era in sella alla moto coinvolta nell’incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi (venerdì 16 giugno) all’altezza dello svincolo della Sp 44. Il giovane uomo non avrebbe mai perso i sensi, per fortuna, e non sarebbe in pericolo di vita.



La dinamica è al vaglio della polizia stradale, stando a una prima ricostruzione: la due ruote si sarebbe scontrata contro un’auto che stava effettuando una manovra di svolta. Scattato l’allarme, verso le 7.30, sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza della Croce Verde di Soncino e un’automedica a sirene spiegate. Come detto, il 32enne è stato poi trasferito in ospedale e ricoverato in codice rosso.