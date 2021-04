Scooter si schianta contro un'auto, ragazza 'vola' sull'asfalto e finisce in ospedale

Ha riportato lesioni serie, la 22enne a bordo del motorino coinvolto nello schianto con un'auto, sabato 24 aprile a Riva del Garda. La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata verso le 14.40.

L'incidente stradale si è verificato tra viale Martiri e via Lutti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda, il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine.

Ancora non è chiara la dinamica dello scontro, sulla quale stanno indagando gli agenti di polizia. La giovane è stata portata in ospedale per il ricovero in codice giallo.

Fonte: Trentoday.it