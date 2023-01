Pauroso schianto frontale: due donne portate alla Poliambulanza

Incidente frontale martedì sera a San Polo, alla periferia della zona artigianale in uscita dal centro abitato, all'altezza del civico 157 subito dopo il sottopasso della Strada provinciale. Due le vetture coinvolte nello schianto, poco dopo le 20.30: una Volkswagen Golf e una Smart. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio degli agenti della Polizia Locale di di Brescia, intervenuti per i rilievi.

Sul posto ambulanze e pompieri

Sul posto anche l'automedica e due ambulanze del Cosp di Mazzano e di Bresciasoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale. I pompieri hanno aiutato le due donne rimaste ferite a uscire dall'abitacolo: si tratta di una 36enne e una 52enne, entrambe ricoverate in ospedale alla Poliambulanza, per fortuna non in gravi condizioni (in codice giallo e verde). Sospiro di sollievo: vista la dinamica, poteva andare molto peggio.