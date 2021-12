Paura nella notte: auto si ribalta nella scarpata, ragazzo in ospedale

Tanta paura nella notte per un ragazzo di appena 19 anni, uscito fuori strada con la sua auto nella zona di Via Europa a Salò. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito in una scarpata, con la vettura ribaltata.

L'allarme è stato lanciato in codice rosso, poco dopo le 3, ma poi fortunatamente derubricato in un più rassicurante codice giallo. E' stato soccorso dai sanitari dell'automedica e da un'ambulanza di Valtenesi Soccorso, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale alla Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Salò e la Polizia Stradale, cui spettano i rilievi del caso.