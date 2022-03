Auto fa retromarcia e travolge un ciclista: attimi di paura in piazza

Investito da un’auto mentre pedalava per il paese a bordo della sua fedele bicicletta. È quanto accaduto a uomo di 84 anni nella mattinata di giovedì. Dopo l’impatto con la macchina, l'anziano sarebbe stato sbalzato dalla sella, cadendo sull’asfalto.

Tutto è accaduto poco dopo le 11 in piazzale Martiri della Libertà, a Salò. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, l'anziano sarebbe stato travolto da un'auto che stava uscendo da un parcheggio in retromarcia. Per fortuna l’impatto non è stato violento e l’auto procedeva a bassissima velocità. Grande lo spavento, ma lievi le conseguenze per l'84enne, che se la sarebbe cavata con lievi traumi.

L’automobilista - un uomo di circa 80 anni - ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica. Dopo le prime cure, l'anziano è stato trasferito all'ospedale di Gavardo per gli accertamenti del caso.