Auto contro moto, terribile schianto all'incrocio: biker in gravi condizioni

Un 55enne di Roncadelle è stato ricoverato in condizioni critiche al Civile di Brescia in seguito a un incidente in moto. L’uomo, in coma, avrebbe riportato numerosi e gravi traumi nello schianto che è avvenuto, verso le 17 di ieri (venerdì 15 settembre) lungo via Marconi, nei pressi del cimitero di Roncadelle.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, il 55enne avrebbe frenato all’improvviso nei pressi di un attraversamento pedonale: l’auto che seguiva (una Ford Fiesta) non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto con la due ruote.

Un tamponamento violento: il 55enne sarebbe stato sbalzato dalla sella, per poi rovinare sull’asfalto. Le condizioni del biker sono apparse immediatamente gravi: stabilizzato sul posto dall’equipe medica e dai volontari del 118, è stato poi trasferito d’urgenza - a bordo di un’ambulanza - al nosocomio cittadino e infine ricoverato in codice rosso. La polizia stradale di Iseo e quella di Chiari si sono occupate dei rilievi e degli accertamenti di rito e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.