Spaventoso incidente: auto svolta e centra una moto, grave ragazzo

Lo schianto contro l'auto, il volo sull'asfalto, la paura e i soccorsi. Teatro dell'incidente via Guglielmo Marconi, la strada principale che attraversa Roè Volciano. Ad avere la peggio un ragazzino di 16 anni che viaggiava su una Supermotard 125: sbalzato della sella, è rovinato sull'asfalto, riportando seri traumi.

Tutto è accaduto poco prima delle 14 di martedì. Per cause ancora al vaglio dell'aggregazione di Polizia Locale della Valsabbia, che si è occupata dei rilievi, il motorino e l'auto, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrati all'altezza della Ellegi Service. Stando a una prima ricostruzione, l'auto (una Ford Fiesta) stava svoltando a sinistra, mentre la moto pare sopraggiungesse a gran velocità. A seguito dell'impatto, il ragazzino è caduto con violenza sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso: dopo le prime cure prestate sul posto, il volo al Civile, dove il 16enne - di casa a Villanuova sul Clisi - è stato ricoverato in codice rosso. L'allarme sarebbe rientrato poco dopo l'arrivo al nosocomio cittadino: il ragazzino avrebbe riportato seri traumi e alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.