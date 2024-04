Malore al volante, Maserati sbanda e si schianta: attimi di paura per un uomo

È stato ricoverato in ospedale - per fortuna, non in condizioni critiche - l’uomo di 56 anni che, poco dopo mezzogiorno di martedì 9 aprile, era al volante della Maserati uscita di strada lungo la provinciale che collega Roè Volciano a Salò. Stando a quanto ricostruito dall’aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia, il 56enne ha perso il controllo dell’auto a causa di un malore.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano che ha prestato le prime cure al 56enne e una pattuglia della Locale per facilitare i soccorsi e gestire la situazione di emergenza. L’auto è andata distrutta nello schianto, ma il conducente non avrebbe riportato gravi traumi: è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Gavardo.