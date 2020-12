Auto ribaltata nella notte, è mistero: nessuna traccia del conducente

Incidente all'alba di venerdì a Riva del Garda, ma dell'automobilista nessuna traccia. E' successo nelle prime ore del mattino sulla statale 241 all'altezza della cascata del Varone, su una curva. L'auto è stata trovata a bordo strada, rovesciata su un fianco.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 6.30 circa, ma resta da stabilire l'ora in cui si è verificato l'incidente, anche tenendo conto del coprifuoco che vieta qualsiasi spostamento prima delle 5 del mattino. Il proprietario dell'auto è attualmente ricercato dai carabinieri.

Le indagini dei carabinieri

I militari hanno escluso il coinvolgimento di altre persone, quindi non c'è per ora alcuna ipotesi di omissione di soccorso. Anche l'abbandono dell'auto, visto che non si trovava sulla sede stradale, non sarebbe in questo caso sanzionabile. C'è però il danno provocato al guard-rail del quale il responsabile dovrà sicuramente rispondere.

Cosa sia veramente successo potrà dirlo solo il diretto interessato. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a rimuovere il mezzo ed hanno perlustrato la zona alla ricerca di eventuali feriti, fino a scendere nel letto del torrente. Nessuna traccia.

Fonte: Trentotoday.it