Scende dalla corriera e attraversa la strada: travolta da una motocicletta

Lei ha attraversato la strada davanti all'autobus dal quale era appena scesa, il motociclista stava sorpassando il mezzo fermo a bordo strada: questa la dinamica, piuttosto frequente, del grave investimento verificatosi nel pomeriggio di ieri, sabato 29 aprile, lungo la Strada Provinciale del Caffaro, al confine tra i Comuni di Lavenone e Vestone.

Erano all'incirca le 15:00 quando l'autobus sul quale viaggiava una studentessa di 15 anni ha accostato a bordo della strada, nei pressi della ditta Frascio. La giovane dopo aver guadagnato la parte anteriore del mezzo è scesa, ed ha tentato di attraversare immediatamente la Provinciale. Proprio in quel momento però sopraggiungeva una motocicletta condotta da un biker bolognese in trasferta, che stava superando il pullman ancora fermo: il motociclista non ha potuto evitare l'impatto, ed ha travolto la ragazzina, finendo a terra con lei.

Sul posto si sono recate due ambulanze e l'elicottero (ripartito senza pazienti). Per il biker, trasferito in Poliambulanza, si sono registrate solo ferite lievi. Molto più grave la situazione per la 15enne, portata in ospedale al Civile. La ragazza non ha mai perso conoscenza, ma le sue condizioni hanno destato molte preoccupazioni, fino a che è emerso che non era in pericolo di vita.

I rilevi del caso sono stati effettuati dagli agenti di una pattuglia della Polizia stradale di Salò, che hanno anche sentito i diversi testimoni dell'incidente.