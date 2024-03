Maxi carambola tra due auto e un furgone: code di km in tangenziale

Maxi carambola tra due auto e un furgone, nessun ferito grave ma traffico in tilt sulla Statale. È quanto successo a Prevalle nella giornata di ieri – giovedì 28 marzo – lungo la Ss45 Bis, la tangenziale che collega Brescia a Salò.

L'incidente è avvenuto verso le 15.30 all'imbocco del tunnel che passa sotto la Provinciale 27, sul lato verso Gavardo. Per i soccorsi sono intervenuti gli agenti della Polstrada e un'ambulanza del Cosp di Bedizzole. Per fortuna, si segnala un solo ferito lieve: un uomo di 59 anni.

I veicoli incidentati hanno invaso tutte e due le corsie di marcia: la viabilità è stata gestita a senso alternato per circa un'ora, in attesa che fossero spostati i mezzi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: si sono formate code di chilometri in entrambe le direzioni.