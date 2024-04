Schianto in moto, ragazza gravissima al Civile: lotta in Rianimazione

Sono stabili, seppur molto critiche, le condizioni della ragazza di 25 anni vittima di un incidente stradale avvenuto a Predore, sulla sponda bergamasca del Sebino, nella serata di domenica 14 aprile. La giovane, residente a Bolgare, è stata intubata sul posto e poi trasferita in eliambulanza al Civile di Brescia, dove è ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione. Meno grave il 25enne alla guida della moto sulla quale viaggiava la coetanea: è stato portato al Mellino Mellini di Chiari, in codice giallo.

Lo schianto, terribile, verso le 20: i due giovani stavano percorrendo via Sarnico, quando - pare durante una fase di sorpasso - la loro moto si è scontrata con una macchina che stava svoltando in un parcheggio. Entrambi sono stati sbalzati dalla sella, atterrando decine di metri dopo il punto d’impatto.

Le condizioni della 25enne sono apparse subito molto preoccupanti: avrebbe battuto la testa, riportando un grave trauma cranico e ora lotta in un letto del reparto di Rianimazione del Civile.