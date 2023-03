Auto sbanda e si schianta in un fossato: paura per un ragazzo

La sbandata improvvisa, l'uscita di strada e poi lo schianto in un fossato. È la spaventosa dinamica dell'incidente avvenuto nella notte a Pralboino. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 12.30 da via Fornaci: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco.

L'automobilista, un ragazzo di 28 anni, sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dalle lamiere della sua auto: dopo le prime cure prestate dai volontari del 118, è stato trasportato alla clinica Poliambulanza di Brescia. Per lui numerosi e seri traumi, ma le sue condizioni non sono allarmanti: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

I rilievi dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri di Verolanuova. Stando a una prima ricostruzione, il 28enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della macchina mentre affrontava una curva, per cause che sono ancora da chiarire. Da colpo di sonno, alla distrazione: nessuna ipotesi, per ora, è stata esclusa.