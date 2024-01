Auto si ribalta in un campo: due ragazzi soccorsi in codice rosso

Spaventoso incidente stradale nella serata di domenica 14 gennaio a Pralbonio: per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita di strada per poi ribaltarsi in un campo. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 20.30, in codice rosso: sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Verolanuova.

A bordo della macchina c’erano due ragazzi di 18 e 31 anni: per loro seri traumi, non sarebbero in condizioni critiche. Dopo le prime prestate dai volontari del 118, sono stati portati in ospedale: il ricovero - per entrambi - è avvenuto in codice giallo.

Lo schianto lungo la provinciale 64 che collega Pralboino a Gambara: pare che, dopo aver sbandato ed essere uscito di strada, il veicolo sia 'volato' in un campo a lato della carreggiata, finendo la sua corsa ruote all’aria. Ai carabinieri di Verolanuova, che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti del caso, il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.