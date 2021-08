Travolto da un pick-up nel cuore della notte: portato al Civile in elicottero

L'uomo è stato portato in eliambulanza al Civile di Brescia

Grande spavento per un uomo di 63 anni che, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato travolto da un’auto mentre stava camminando in via Corno d’Aola a Ponte di Legno.

Mancavano pochi minuti alle 4: il pedone, un residente del luogo, si trovava nel centro abitato quando – per cause ancora da chiarire - è stato centrato da un pick-up ed è stato sbalzato sull'asfalto.

Per i soccorsi è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato l’uomo al Civile. Ha riportato lesioni serie ma le sue condizioni non sembrerebbero essere critiche. Sul posto presenti anche un’ambulanza e i carabinieri di Vezza d’Oglio, incaricati dei rilievi.