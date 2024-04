Investita da un trattore mentre è in bici: donna soccorsa in codice rosso

Urtata dal rimorchio di un trattore mentre percorreva in bici via Govine a Pisogne; poi sbalzata dalla sella e rovinata sull’asfalto. Per la donna di 56 anni si è temuto davvero il peggio: i soccorsi sono scattati in codice rosso e la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto l’eliambulanza, oltre a un’ambulanza e un’automedica. Per fortuna la 56enne non avrebbe mai i sensi e le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti di quanto temuto inizialmente: è stata ricoverata in codice giallo alla clinica Poliambulanza.

L’incidente verso le 14.30 di venerdì 12 aprile: sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri di Breno. Stando a una prima ricostruzione, il trattore agricolo con rimorchio stava rientrando, dopo aver effettuato un sorpasso, e avrebbe urtato la bici della donna. L’impatto non sarebbe stato violento, ma la 56enne è rovinosamente caduta sull’asfalto, riportando diversi traumi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: rallentamenti e code si sono formate tra Govine e Toline.